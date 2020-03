Ashley Tisdale baila al ritmo de ‘High School Musical’ y enloquece a sus fanáticos

Ashley Tisdale luego de su exitosa participación en ‘High School Musical’, se ha dedicado a la música y a seguir actuando, sin embargo, durante esta cuarentena, muchos de sus seguidores, confirmaron que a diferencia de Vanessa Hudgens, la actriz si desea que el coronavirus no cobre más víctimas mortales.

La actriz, compartió un clip bailando “We’re All In This Together”, confirmando que a pesar de los años, sigue conociendo a la perfección las coreografías que la lanzaron a la fama.

“Si necesitas hacer ejercicio mientras estás en cuarentena intenta esto ¡con suerte te alegrará un poco el día!”, se lee al pie de la grabación que por supuesto, causó gran impacto en sus seguidores y generó más de 6 millones de reproducciones.

Ante esta coreografía, su compañera y gran amiga Vanessa Hudgens, provocó que miles de sus seguidores, la criticaran aún más.

Debido a lo cual decidió utilizar la grabación de Ashley, donde también Vanessa cantó a su estilo la canción que por años la acompañó.

Aquí está la coreografía completa, por si intentan hacerla durante estos días: