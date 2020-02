Sabrina Sabrok denuncia a su esposo por violencia

A pesar de los rumores que afirmaban la participación de Aracely Arámbula en la serie de Luis Miguel, recientemente fue interceptada por algunos reporteros que cuestionaron este rumor, y el cual fue desmentido por la actriz, afirmando que ella no aparecerá y tampoco sus hijos.

Además descalificó las declaraciones de la viuda del mánager de Luis Miguel, Hugo López, quien afirmó que Luis Miguel pagaba la pensión de sus hijos y que no había ningún problema de dinero entre ellos.

“No la escuché, ni me interesa, ella no sabe, nadie sabe, nadie está interesado, nadie está informado de eso. No me interesa, estoy con mi carrera”, declaró.

Mientras las preguntas surgían, desmintió que su nombre aparecerá en esta temporada de la serie o en las siguientes, ya que no le interesa estar dentro de esta.

“No voy a salir en esta temporada, está confirmado, ya me lo dijeron, que no voy a salir, ni mis hijos. Bueno mi nombre no puede salir y fueron muy amables en avisarme que no salimos. Porque no me interesa salir en la serie, entonces esta segunda temporada no salimos, espero que en la tercera tampoco. Pero en realidad los nombres no pueden salir y eso no lo estoy viendo yo, lo están viendo mis abogados”, concluyó.