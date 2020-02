Hija de Steven Spielberg se dedicará al cine para adultos

Recientemente se dio a conocer que Mikaela George, una de las hijas adoptivas de Steven Spielberg, comenzará su carrera como stripper y actriz de cine para adultos, ya que de acuerdo a sus palabras, es un “animal sexual”.

La chica de 23 años afirmó que sus padres están enterados de su decisión y aunque la apoyan, están intrigados por esta nueva etapa en su vida, pero sin duda, apoyan la decisión de Mikaela.

“Me canse de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiarlo. También me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía mi alma. Me apetece hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas”, declaró en una reciente entrevista.