Así baila cumbia Ángela Aguilar al ritmo de Selena Quintanilla

La cantante ha rendido homenaje a Selena Quintanilla con un nuevo material discográfico que lleva como nombre “Baila esta cumbia” y que incluye los temas “Como la flor”, Bidi Bidi Bom Bom”, “No me queda más”, “Si una vez”, “Amor prohibido”, “Dreaming of you / I could fall in love” y por supuesto el nombre del disco.

Desde que la menor de la dinastía Aguilar comenzó con la promoción de este nuevo material imitando los looks noventeros que impuso ‘La Reina del Tex-Mex’ ahora Ángela ha conquistado a sus fanáticos por bailar la cumbia.

Fue durante su primera presentación que dio inicio a su gira ‘Como laflor’, que apareció vestida con un atuendo muy similar al que Selena usó en su último concierto, pero la diferencia es que Ángela lo llevó en color amarillo.

Aquí otro clip que apareció en Instagram que fue grabado por uno de los asistentes al concierto de la cantante este viernes por la noche en San Diego, California.

Este viernes Ángela lanzó su nuevo material discográfico, el cual promete ser un gran éxito. “Baila esta cumbia” está disponible en todas las plataformas de música digitales.

Ayer que anunció el lanzamiento de su disco la cantante se mostró agradecida de poder cumplir este sueño “Quiero agradecerle a Pepe Aguilar por dirigirme y ayudarme, a mi mamá, por tener esta maravillosa idea”, escribió en un largo mensaje en el que agradeció a todos los involucrados con este material que demuestra que Selena vive generación tras generación.

¡Me encantó!