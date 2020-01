Viuda de Jorge Navarro duda del accidente que le costó la vida a su esposo

Viuda de Jorge Navarro Sánchez, Gabriela Barajas aparentemente no admite la versión de los hechos, sobre el accidente que le costó la vida a su esposo, debido a esto, busca aclarar la muerte del actor, quien cayó de un puente de 5 metros de altura.

En las investigaciones se confirmaba que Luis Rivera resbaló y en ese momento jaló a Jorge Navarro, ambos cayeron y sufrieron traumatismos craneoencefálicos.

“Esa versión no me suena en lo absoluto. Jorge fue acróbata en Six Flags, recién que llegó a la capital, se integró a un equipo de 40 personas y hacía acrobacias en moto, él sabía de caídas”, aparentemente declaró su viuda al periódico Reforma.