Captan a Chabelo divirtiéndose como niño

Parece ser que la plataforma de transporte privado Uber no ha tenido un control a la hora de contratar a sus trabajadores, no solo en México sino en Estados Unidos también, ya que en muchas ocasiones hemos escuchado experiencias muy desagradables de su servicio y ahora tocó turno del actor mexicano Alfonso Herrera.

El actor usó su cuenta de Twitter para denunciar el trato que tuvo por parte de un conductor Uber este martes en la noche en Estados Unidos.

Según lo que relata el ex RBD, el conductor le exigió que cancelara el viaje, Herrera se negó y le pidió que lo hiciera él, razón por la que el hombre lo amenazó con sacar una pistola. Lo peor fue que desafortunadamente no recibió el apoyo necesario de la plataforma.

Chofer de un Uber que iba a tomar en Estados Unidos me pide que cancele el viaje. Al decirle que debe hacerlo él, amenaza con sacar su pistola si no me largo. Lo reporto y @Uber sólo dice “lo siento pero no puedo informarle en qué terminará el caso”. ¿Y las garantías y derechos?

