Camila Sodi posa en un sexy bikini desde Beverly Hills

‘La Parka’, siempre será uno de los luchadores más emblemáticos de la lucha libre en México, sin embargo, este 11 de enero se confirmó a través de ‘El Consejo Mundial de Lucha Libre’, que el luchador había muerto en Hermosillo, Sonora a los 54 años de edad.

“El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchistica por el sensible fallecimiento del luchador ‘La Parka’, quien tuvo una destacada trayectoria en la historia de este deporte. Descase en paz”, se leía en un tuit en la cuenta oficial de la CMLL.

El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchistica por el sensible fallecimiento del luchador La Parka, quien tuvo una destacada trayectoria en la historia de este deporte. Descanse en paz. pic.twitter.com/z8tgIf2pSI — CMLL CONSEJO MUNDIAL DE LUCHA LIBRE (@ConsejoLucha) January 12, 2020

Se informó a través de la Triple A, que el luchador presentó una falla renal el pasado 10 de enero, debido a eso lo pusieron con respiración asistida y el 11 de enero, sus pulmones y riñón fallaron completamente.

Grandes personalidades de la lucha libre y famosos, han lamentado la muerte de Jesús Alfonso Huerta Escoboza, por medio de sus redes sociales oficiales:

I have lost so many people in the last 5 years in Lucha Libre and my life. This hits hard. Que en paz descanza La Parka. @Parka_AAA 🙏🏻💔 — Wera Loca (@TheTayaValkyrie) January 12, 2020

HASTA SIEMPRE MI QUERIDO AMIGO DE GRANDES BATALLAS ARRIBA Y ABAJO DEL RING…QUE EN PAZ DESCANSE CHUY "LA PARKA"🙏 pic.twitter.com/e8ycoLDXcu — Octagón (@Octagon_real) January 12, 2020

This are terrible news. My heart goes to his family and friends💔💔💔

This are the dangers of wrestling. La Parka died doing something that he love and he risked everything for it.

Respect our sport. THERE IS NOTHING FAKE ABOUT IT! #RIPLaparka https://t.co/k0tS6RbfUK — Thunder Rosa (@thunderrosa22) January 12, 2020

Yes, and it’s terrible news, but it needs to be said that this isn’t the “WCW” La Parka that I knew. It was a different guy. Still tragic for his family and friends. https://t.co/pJOyMD0Hww — Hurricane Helms (@ShaneHelmsCom) January 12, 2020

RIP La Parka. Godspeed sir. Rough week man… — Frankie Kazarian (@FrankieKazarian) January 12, 2020

En octubre del año pasado, se dio a conocer que ‘La Parka’ había ingresado de emergencia al hospital en Monterrey, luego de sufrir un accidente durante una función de lucha libre en la Arena Coliseo Monterrey, donde su cabeza impactó contra la valla de protección que se encontraba en el lugar.

¡Te vamos a extrañar siempre!