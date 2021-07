Yuya modela con vestidos de maternidad

Fue durante este inicio de semana que la realizadora de contenidos, Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya sorprendió a sus más fieles seguidores al hacer un modelaje con diversos vestidos de maternidad.

Como es costumbre las reacciones trascendieron a otra plataforma, ya que Yuya compartió con sus fans de Instagram los vestidos para usar ahora que ha crecido más su pancita de embarazo.

A través de Twitter el nombre de la YouTuber se convirtió en tendencia con las reacciones más tiernas y divertidas de los usuarios que no dudaron en compartir algunos de los modelos que compartió Yuya.

Yuya modelando vestidos con su panzita me dió mil años de vida 🥰 pic.twitter.com/CRc7oycX3a — Ro🌸 (@Nastybaddiegal) July 6, 2021

“No he comprado ropa así que tú digas de maternidad, me da mucha gracia, siento que no va tanto conmigo, además que comprar ropa para una breve temporada, siento que no, ya la he librado con lo que tenía, pero ya me siento como retrato”, expresó Yuya antes de mostrar sus nuevos outfits.

Gracias por existir Yuya, eres todo lo bueno en el mundo, sin duda viniste a balancear el Internet y a darnos paz ✨🥺 pic.twitter.com/kAfFNHLQRu — waveybaby ♡ (@clownbello) July 6, 2021

Estas son las imágenes que sus seguidores han compartido en Twitter, junto con mensajes llenos de cariño a la YouTuber: “Ver a Yuya modelarnos sus vestidos de maternidad me da mil años de vida”, escribió una usuaria en la plataforma.

Fue el pasado 12 de junio cuando Yuya dio a conocer que está esperando a su primer bebé junto a su pareja sentimental, el cantante Siddartha.

Yuya comparte tierno ultrasonido de su bebé