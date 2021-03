Yuya confiesa cómo desea que sea su boda

La YouTuber mantiene su vida privada bajo mucha reserva, sin embargo, su contenido no deja de ser sobre sus gustos e intereses.

En su más reciente vídeo, Yuya respondió a las preguntas que le mandaron sus fanáticos, como es costumbre contestó con la sinceridad que la caracteriza. Algunos le pidieron consejos sobre el amor y dio cátedra del amor propio.

Pero en una pregunta específica sobre su boda soñada, Yuya confesó que, aunque no está en su lista de deseos, si llegara a casarse sería una boda muy sencilla y en la playa.

“No tengo una idea de una boda soñada, porque nunca que pensado en una boda, creo que esto ya se los había platicado antes, pero nunca realmente ha estado en mi lista de deseos de Navidad, pero digamos que si pasara, que la formalidad, no me gustaría, me gustaría más que fuera una fiesta super relajada”, recalcó.