Yuridia se pone alrevés el pantalón y esta fue su reacción en pleno concierto

El sentido del humor de Yuridia es algo que la caracteriza y en sus redes sociales lo ha demostrado.

Incluso cuando son situaciones que le ocurren no duda en demostrar que todo lo puede tomar con bastante sentido del humor, como lo que le ocurrió durante uno de sus conciertos.

Fue en sus recientes historias de Instagram, la cantante no dudó en compartir un bochornoso pero divertido momento que pasó en su último concierto, donde se percató que traía puesto el pantalón al revés y no pudo evitar burlarse de ella misma mientras interpretaba “Amigos no por favor”.

La cantante escribió como leyenda: “Cuando me di cuenta que el pantalón estaba al revés”.

En el video completo que compartió un fan se aprecia que Yuridia por más que intentó concentrarse no podo evitar las carcajadas.

El clip se ha viralizado en redes, aplaudiendo el talento de la cantante quien a pesar del momento bochornoso siguió cantando.

