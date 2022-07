Yuridia reacciona a especulaciones falsas de truene con su esposo

Desde finales del año pasado, han especulado que Yuridia y su esposo Matías Aranda estaban pasando por una crisis de pareja, incluso los rumores decían que había sido por sus problemas con la bebida su relación estaba en problemas.

En una reciente publicación de la revista TvNotas, volvieron a asegurar que por esta crisis matrimonial, estuvo involucrado Mario Domm, ex pareja de la interprete, de acuerdo a una amistad cercana a Yuridia, hubo mensajes de por medio, sin embargo, están luchando por rescatar su relación.

Ante esta publicación, Yuridia no tardó en reaccionar y a través de su cuenta verificada de Instagram, la cantante se burló de lo que se especula y acompañada de Matías Aranda, presumió que se encuentra esquiando y disfrutando de unas vacaciones.

“Oye todo bien, pero ¿qué no me habías dejado por alcohólica? Wey ya van a estar inventando mamadas hasta que le atinen, no es justo eso, no es justo, es más miren el paisaje para que no se agüiten”, compartió en sus historias breves y posteriormente dijo “Switzerland”, lugar en el que se especula podrían estar disfrutando de este paseo.