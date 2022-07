Acusan a Kylie Jenner de ser una criminal climática

En las últimas horas, Kylie Jenner se ha convertido en tendencia en las redes sociales debido a que la están acusando de ser una criminal climática, pues aseguran que ignora por completo la crisis ambiental que se vive actualmente en el mundo.

Todo comenzó por una publicación, después de que la multimillonaria compartiera en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece junto a su pareja, Travis Scott, en medio una pista de aterrizaje y de dos jets privados.

Por esta última razón, usuarios en redes sociales comenzaron a atacarla asegurando que Kylie Jenner ha perdido el piso y la realidad , por lo que ahora es una de las famosas menos identificables.

A través de Twitter usuarios comenzaron a criticar el uso del jet privado de la multimillonaria, debido a que una cuenta de la plataforma exhibió el recorrido que realizó Kylie Jenner desde Camarillo a Van Nuys, lugares que se encuentran en California, lo critico y grave del asunto es la cantidad de CO2 que emite un viaje como el que realizó la empresaria.

De acuerdo a la ONU el 1% de la población más rica del mundo produce el doble de las emisiones de carbono combinadas del 50% más pobre, es decir la élite contamina hasta un 37% del crecimiento de las emisiones de gases contaminantes.

I never want to hear about paper straws again when Kylie Jenner is taking an approximately three minute flight across LA https://t.co/axFFy0p3y8

Europe is on fire, meanwhile Kylie Jenner is taking 15 minute trips in her private jet. I could recycle everything, buy all my clothes second hand, compost and grow my own food for the rest of my life and it wouldn’t even begin to offset the footprint from one of her flights.

— Cara Lisette (@CaraLisette) July 18, 2022