Yuri ofrece disculpas de rodillas a la comunidad LGBTI+

La cantante ha negado una vez más haber hecho comentarios homofóbicos y esta ocasión decidió arrodillarse para ofrecer una disculpa a la comunidad LGBTI+.

Durante la conferencia de prensa de su próxima gira ‘Euphoria Tour 2022’, Yuri fue cuestionada por los medios de comunicación sobre su carrera, y no podía faltar la pregunta sobre sus recientes controversias donde se le ha señalado de dar declaraciones sobre la comunidad.

Un reportero le preguntó que si ella estaría dispuesta a ofrecer una disculpa a los miembros de la comunidad por las ocasiones en las que se ha convertido en tendencia por sus comentarios contra miembros de este grupo y ella decidió arrodillarse.

“Mira, si hubiera yo hecho algo, claro, ¡claro que yo pediría una disculpa!, ¿por qué no? Si soy cristiana, ¿en dónde está el cristianismo?, como mucha gente me dice, ¿verdad? (…) Que me digan en algún programa de televisión, que me lo saquen. ¿Dónde yo he dicho algo en contra de ellos?, porque no existe. Es todo de boca en boca. ‘Es que ella dijo’, y yo nunca he dicho nada. Saquen el programa donde yo he dicho, y cuando lo saquen, te prometo que así pido perdón. ‘El que se humilla será exaltado’, dice la Biblia, ‘y el que se exalta será humillado’. Así que yo no tengo ningún problema en pedir perdón porque soy una mujer que tengo a Cristo en mi corazón”