Yosstop denunciada por divulgar material explícito de una menor

A través de redes sociales confirmaron que Yosstop fue denunciada por poseer y difundir imágenes de pornografía infantil, donde aparece Ainara Suárez, siendo abusada.

La asociación civil FemXFem, dio a conocer que Yosseline Hoffman fue acusada legalmente por el delito de posesión y distribución de pornografía infantil, ante la Fiscalía, esto por subir un vídeo llamado ‘Patética generación’, donde hablaba de una pelea que protagonizaban dos adolescentes una de ellas Ainara, y más tarde sobre esta joven siendo violada.

Aunque la influencer tenía este vídeo y decidió no transmitirlo, durante la descripción de los hechos, Yoss utilizó varios calificativos para la joven, como: “puta”, “de moral distraída” y “gorda”, sin embargo, Ainara tenía apenas 16 años cuando fue abusada sexualmente por varios “amigos”, los cuales también fueron denunciados.

Ainara presentó una denuncia por los delitos de violación equiparada y pornografía infantil, previstos en los artículos 175 y 187 del Código Penal aplicable en la CDMX.

Nicolás B., Carlos R., Julián G., Axel A y Patricio A, fueron denunciados por el mismo delito, violación, y por difundir el material audiovisual.

Tras el abuso y el vídeo de Yosstop, Ainara volvió hablar sobre el tema a través de su cuenta de TikTok, donde una vez más, la influencer mostraba su indiferencia ante este momento. Asimismo pidió pruebas a Ainara, sobre la supuesta violación, lo cual generó cientos de críticas.

