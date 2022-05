Yalitza Aparicio vuelve a sorprender posando desde la playa

Hace un par de semanas Yalitza Aparicio sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores al compartir por primera vez en una fotografía en bikini.

Nuevamente la actriz oaxaqueña decidió mostrar sus curvas con un par de fotografías posando con el mismo bikini, pero agregó un mensaje de amor propio, ya que confesó que no se atrevía a compartir este tipo de imágenes por pena.

“Cada vez que tengo este tipo de fotos, me da pena compartirlas, por comentarios que surgen …pero siempre hablo de amor propio..y la verdad es que me amo tal como soy 😍😍. Además, soy la versión más joven, del resto de mi vida. #amorpropio PD. No hemos dejado las tlayudas 🤣… en Oaxaca es imposible dejar de comer”, escribió en la descripción de las fotografías.