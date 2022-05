Lele Pons recibió ‘hate’ por culpa de declaraciones falsas de Luisito Comunica

Este fin de semana el YouTuber, Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, mejor conocido como ‘La Divaza’ estrenó un nuevo vídeo en su canal oficial y tuvo como invitada a Lele Pons.

Durante la charla Eleonora Pons Maronese, habló de sus orígenes y cómo inició su historia en Internet haciendo videos en la extinta red social llamada Vine y cómo se trasladó a Instagram para posteriormente realizar contenido en YouTube hasta llegar a ser cantante.

Además aclaró una reciente polémica que surgió en redes sociales debido a una anécdota que hizo Luisito Comunica y su primer encuentro que tuvo con la venezolana, fue en una entrevista mientras promocionaba la película ‘Sonic 2’, donde el realizador de contenidos aseguró que Lele Pons no hablaba español.

La realizadora respondió a este escándalo que la involucró y afectó, por lo que de manera contundente negó estas declaraciones.

“Eso nunca pasó, eso no es verdad y conociéndome, yo soy alguien que nunca va a decir eso, no soy capaz de decir eso. Además la gente que me conoce a mi, sabe que cuando yo conozco a alguien nuevo yo estoy dispuesta a saludar a hablar con ellos, yo no soy esa persona y yo nunca nunca dije eso”, respondió de manera seria Lele.

Además agregó que su mamá habla español y no tendría forma de comunicarse con ella, también explicó que cuando vio estas declaraciones la dejaron en shock.

“Yo nunca he hablado mal de Luisito, al contrario yo lo admiraba y yo sé lo que él hace, es increíble, yo nunca he hablado nada y él decir esto, estaba confundida, además que les pregunté a sus amigos, todos estaban confundidos”, relató.

Lele explicó que aunque Luisito le ofreció disculpas por DM, el realizador lo minimizó ante todos en unas historias donde dijo que era una anécdota chistosa, sin embargo, le afectó a la realizadora pues comenzó a recibir mucho odio en redes sociales.

“Después el Instagram Stories, él dice, que la mejor vibra para mi, que él me respeta, que respeta mi trabajo que me admira, que el dijo solo eso para una anécdota chistosa y para mi un hombre que habla mal de una mujer para solamente ser chistoso es horrible, porque tú no me conoces no sabes nada de mi vida y no tienes derecho a etiquetarme”, sentenció Lele Pons, puedes encontrar estas declaraciones a partir del minuto 17:10 del siguiente vídeo.