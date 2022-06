Yahir revela que ya mejoró la relación con su hijo Tristán

Definitivamente Yahir atraviesa por una de las mejores épocas en su vida y de carrera, al convertirse en el conductor oficial de ‘La Academia’ pero también por la unión familiar con su hijo Tristán.

Tras la difusión del rumor de que Yahir sería el conductor de ‘La Academia: 20 años’, finalmente este domingo el mismo interprete ha confirmado la noticia por medio de su cuenta oficial de Instagram.

“Es un honor ser parte de este gran proyecto 20 años después. Hay mucha emoción en el aire, estoy reviviendo con esto el principio de un proyecto que nos cambió la vida a [email protected] los que formamos parte de él. Incluyendo a nuestras familias. Gracias por sus mensajes de apoyo por acá, por sus porras, por su buena vibra. Estoy readyyy. Soy un vato de retos, me encanta salirme de mi zona de confort y hacer proyectos que me hacen sentir. Que me hacen sentirme vivo, Al mil, a tope. Créanme que daré lo mejor de mí siempre, en cada proyecto. Y esta no será la excepción, al contrario. Estoy más comprometido que nunca, así que a darle. Gracias por la confianza”, compartió.