Jennifer Lopez es galardonada en los MTV Movie & TV Awards por su trayectoria

La actriz y cantante se robó las cámaras durante los MTV Movie & TV Awards, donde se le reconoció por su trayectoria con el Premio Generación.

Definitivamente, Jennifer Lopez está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera y también en su vida privada tras anunciar que está comprometida con el actor Ben Affleck. Durante los agradecimientos tras recibir el premio, JLo no pudo evitar las lágrimas y conmovió al público con sus palabras.

“Quiero agradecer a todas las personas que me dieron esta vida, a las que me dieron alegría y a las que incendiaron mi corazón, las que fueron honestas y las que me mintieron también. Quiero agradecer al amor verdadero y la manera en que me reté a mí misma, gracias a los que me apoyaron durante el fracaso, a los que me enseñaron a ser fuerte y a mis hijos por enseñarme a amar. También quiero agradecerles a todas las persona que me dijeron en la cara que yo no podía hacer esto, porque creo que no lo habría logrado si no fuera por ellos y sé que no lo habría hecho sin los fans que vieron las películas, ustedes son la razón por la que estoy aquí. Los amo”, expresó.