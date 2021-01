Viuda de José Ángel García habla de las polémicas imágenes

Hace unos días, Bella de la Vega, viuda de José Ángel García compartió algunas fotografías junto al cuerpo del actor, afirmando que era parte de la última voluntad de este, y generando todo tipo de críticas.

Tras recibir comentarios negativos por estas imágenes, Bella borró las fotografías de su cuenta de Facebook y recientemente ofreció una disculpa a través de una entrevista para ‘Despierta América’.

“(José Ángel) era una persona de un carácter muy jovial, un carácter muy jocoso, y un sentido del humor un poquito negro. Me dijo, yo no te quiero ver llorando el día de mi funeral, yo quiero que estés tranquila, quiero que pongas música de los Beatles, de Led Zeppelin, y todas estas cosas lamentablemente no se pudieron poner porque ya no hubo tiempo, por lo menos dije, esa foto que él me pidió, era su última voluntad porque él quería que yo sintiera que él estaba ahí conmigo”, declaró.