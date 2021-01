Confirman nueva película de ‘Mini Espías’

Fue durante el 2001 cuando se estrenó oficialmente la primera película de ‘Mini Espías’, la cual fue protagonizada por Antonio Banderas, Carla Gugino, Alexa Vega y Daryl Sabara, dos películas más fueron parte de esta franquicia, hasta que algunos de los actores originales dejaron la historia cuando llegó el cuarto filme, ‘Los ladrones del tiempo’.

Jessica Alba y Joel McHale también fueron parte de la historia que fue dirigida siempre por Robert Rodríguez.

Durante las últimas horas, ha trascendido que el cineasta confirmó la llegada de una nueva entrega de la historia y junto a la compañía Skydance Media.

Recientemente su éxito con ‘We Can Be Heroes’ en Netflix, lo ha llevada a tomar esta decisión y confirmó que este filme también tendrá una secuela.

44 MILLION FAMILIES will have suited up for WE CAN BE HEROES in its first 4 weeks!! And… BREAKING NEWS: The Heroics are coming back for round two! I’m in full development of the sequel with @Netflix! pic.twitter.com/swFm7xWIC7

— Robert Rodriguez (@Rodriguez) January 4, 2021