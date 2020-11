Victoria Volkova muestra con orgullo su portada en revista para caballeros

View this post on Instagram

Antes que nada… GRACIAS. Esta portada celebra las diferentes formas de ser mujer, las diferentes formas de ser bella, las diferentes formas de explorar tu sensualidad y disfrutar de tu proceso. Espero que con esta portada las personas tengan mas curiosidad. Más curiosidad de conocerse, más curiosidad de conocer cómo es ser una persona trans. Más curiosidad de cómo viven las personas trans en este país y en el mundo y qué es lo que tenemos que pasar para vivir una vida digna, para ser respetadas, para ganarnos la vida, para ganarnos el respeto de los demás, para ser escuchadas y dignificadas, para conseguir un trabajo, para sobrevivir la escuela, para sobrevivir en esta sociedad que no nos voltea a ver ni a nosotras ni a nuestros problemas. Esta portada también es hacer las pases conmigo misma. Por mucho tiempo odiaba mi cuerpo y odiaba ser una mujer trans, ya que pensaba que eso era lo que me hacía una persona menos valiosa, menos merecedora del amor, menos “normal”. Pero después aprendí que la que tenía que aceptarse era yo misma antes de exigir que los demás me aceptaran, porque cuando te aceptas tu primero te deja de importar lo que los demás opinen de ti. Cuando aprendes a amarte a ti misma y a ver todo lo que te hace hermosa y valiosa. Cuando abrazas tus imperfecciones y les dices que gracias por hacerte tan única y tan diferente. Cuando aprendes que tu mayor diferenciador, eso por lo que la gente te molestaba en la escuela, es lo que años después te convertirá en una persona que va a resaltar del resto. Pueden leer la carta completa y ver las fotos en el link en mi bio #VictoriaEnPlayboy @playboymx