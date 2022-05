Verónica Castro comparte fotografía con filtros y su hermano publica la original

La actriz causó controversia a través de su cuenta oficial de Instagram donde colgó una fotografía en la que aparece junto a su hermano, ‘El Güero’ Castro.

Verónica Castro recibió toda clase de comentarios en la plataforma donde decidió usar algunos filtros para eliminar algunas arrugas de su rostro y verse más joven, sin embargo, hubo quienes criticaron la edición pues a su hermano también le aplicó el filtro cambiando el aspecto de José Alberto.

La edición fue más mencionada en la plataforma, debido a que ‘El Güero’ Castro compartió la misma fotografía en la que no hay filtros, en esta otra imagen las líneas de expresión son más evidentes y los rasgos del productor lucen al natural.

Ante las críticas que recibió Verónica por parte de los usuarios en la plataforma, no dudó en tomarlo con humor y en algunos comentarios señaló que para eso son los filtros.

“Pues es que yo ya hasta pagué mi filtro y a mí me gusta con filtro pero si les gusta sin filtro se pueden asomar al de mi hermano a él le gusta sin filtro. Para que no hagan corajes porque hace daño”, ““Hubo pique, Tito, de Photoshop, pero pues para eso lo compré y me divierto. Gracias por tu comentario, me encantó”, son algunos de los comentarios que se leen en la plataforma.