Natalia Alcocer explota contra Laura Bozzo

Este inicio de semana se vivió la tercera expulsión en ‘La Casa de los Famosos 2’ y tras la salida de Luis ‘Potro’ Caballero, el ambiente se puso tenso con los habitantes.

Como cada semana hay a quienes les afecta que algún integrante del reality continúe participando. Tal es el caso de Julia Gama y Natalia Alcocer, esta última reaccionó incluso con llanto, tras la eliminación del ‘Potro’, pues era muy cercana al ex Shore, sin embargo, Laura arremetió en su contra.

La peruana comenzó a criticar directamente a Natalia y la llamó hipócrita, por lo que la actriz y conductora no se quedó callada y se defendió.

“¿Mi gente?, de qué estás hablando Laura, no perdóneme, no es mi gente. Usted déjeme a mí sentir lo que yo quiera. Usted no me grite a mí porque usted no ha recibido más que respeto de mi parte. Usted me respeta como yo la he respetado. Yo no soy hipócrita, la única hipócrita que no sabe lo que quiere es usted. Usted no va a decir lo que yo siento”, le gritó Alcocer a Bozzo, quien la llamó reverenda hipócrita.