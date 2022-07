Verónica Bravo denuncia que le robaron todos sus ahorros a través de la aplicación en su celular

La actriz Verónica Bravo uso sus redes sociales para denunciar la aplicación del banco donde tenía todos sus ahorros debido a su falta de seguridad.

Verónica Bravo, es reconocida por su actuación en el corto viral llamado ‘Harina’, donde interpretó a la teniente Ramírez.

Fue por medio de un video que ya se ha viralizado en las redes sociales, donde Verónica explicó el robo del que fue víctima, después de que le robaran su celular, vaciaron su cuenta de BBVA y el banco no le quiere ayudar a resolver su caso.

“A finales de junio me robaron mi celular […] Sin embargo, los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA y me robaron todo mi dinero, todo el dinero que tenía ahorrado en mi vida profesional y de todo mi trabajo”, explicó Verónica, asegurando que el banco no le devolverá su dinero.