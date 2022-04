Valentina Pinault protagoniza portada de Vogue junto a Salma Hayek

La actriz mexicana posó por primera vez junto a su hija Valentina Pinault para la revista Vogue México con una entrevista especial que les realizó la actriz Irene Azuela.

Se trata del número del mes de mayo, el cual es especial ya que está dedicada al día de las madres, celebrado el próximo 10 de mayo en nuestro país y la misma actriz dedicó unas palabras muy especiales al compartir la portada de la revista en su cuenta verificada de Instagram.

Durante la charla que mantuvieron con la actriz de 42 años, Salma Hayek y Valentina Pinault demostraron el vínculo que las une y es el español.

Actualmente Valentina tiene 14 años y está influenciada por su hermana mayor Mathilde, quien es modelo, pero también por los gustos de su mamá, ya que confesó que le gusta todo lo que Salma tiene en su armario, además de ropa vintage.

“La verdad es que cuando se trata de ropa, la de ella me encanta, pero en general siempre uso lo que me gusta, casi no me fijo en la marca. En general me agrada también combinar y llevar piezas vintage. Sí me gustan las marcas, pero no uso las cosas por eso, solo porque me gusta”, señaló la jovencita.