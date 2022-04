Yosstop se compromete con su novio Gerardo González

¡Después de la tormenta llega la calma! Así como dice el dicho, la realizadora de contenidos Yoseline Hoffman, mejor conocida como Yosstop, está dispuesta a dar vuelta a la hoja, tras pasar varios meses en prisión y continuará con su vida en esta nueva etapa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Yosstop compartió con sus más fieles seguidores un video del momento exacto en el que Gerardo González, quien estuvo en todo el proceso dentro de prisión, le pidió matrimonio en una velada romántica.

“Y que le digo: CHI. Mi corazón ha sido tuyo desde hace más de 10 años, hoy volteo a ver hacia atrás y digo wow, ha pasado mucho y hemos pasado de casi todo juntos, pero no es suficiente, aún nos falta mucho más. Tú me enseñas todos los días lo que es el verdadero amor en sus miles de formas distintas y cero convencionales, te amo demasiado Gerito ❤️💜 EADMV”, escribió Yosstop en la descripción del clip.

Por su parte, Gerardo compartió una postal después de que Yosstop le dijera que sí y con la caja del anillo aun en la mano sonríen juntos.

“Jamás voy a olvidar tu cara cuando dijiste: “Sí. Me generó una sobredosis de emociones de amor por ti. A pesar de mi nerviosismo que hizo que se me olvidara mi “speech” premeditado y mi respiración me dificultara decir las palabras que quería decirte… sé que entendiste perfecto lo que te quería decir. TE AMO. Gracias” escribió en la plataforma.

