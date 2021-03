Yuri revela que le hicieron brujería por envidia

La cantante reveló en un reciente vídeo de la congregación a la que pertenece que en su juventud fue víctima de trabajos de brujería.

El vídeo que realizó Yuri fue para hablar de la envidia y explicó cómo en varios momentos de su vida estuvo rodeada de personas que realmente no la amaban. A mitad de su discurso que enlaza con la información que ha aprendido sobre la Biblia relató cuando se dio cuenta de la brujería que le hicieron.

“Tendría yo 24, 25 años y tenía yo cualquier cantidad de conciertos y me acuerdo que me tiraban lechuzas con moños rojos afuera de mi casa, me tiraban, cenizas de huesos de muerto, del trabajo que me hacían por la envidia, porque yo, yo ni sabía quién me lo ponía, ni cómo llegaban a mi casa, no no sé”, contó a partir del minuto 34:12.