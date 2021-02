Revelan el último audio que Dustin Diamond envió antes de morir

Dustin Diamond murió el pasado 1 de febrero, luego de anunciar que tenía cáncer terminal, aunque se despidió de sus seres queridos, fue Dan Block quien reveló el último audio que el actor le envió antes de morir.

A través de una entrevista para The Sun, Block difundió un audio donde el actor bromea sobre su enfermedad y todo lo que lo rodea.

En ese audio, Dustin le explicó a su amigo que tenía muy pocas plaquetas en su sangre y cualquier rasguño provocaría su muerte.

“Estoy contando chistes y hasta mis enfermeras me interrumpen. Me estoy muriendo y estoy tratando de contar chistes y ni si quiera se ríes. Vamos, no tengo mucha audiencia con la que trabajar y todavía me están molestando en mi lecho de muerte”, decía Diamond a través del audio.