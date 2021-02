Lyn May pensó en suicidarse, tras inyectarse “colágeno”

Lyn May se ha convertido un referente de las vedettes más emblemáticas de nuestro país y recientemente recordó cuando se sometió a un tratamiento que arruinó no solo su piel y organismo, si no su autoestima.

Confirmó que cuando estaba joven, un grupo de mujeres la convenció de inyectarse “cólageno”, sin embargo, lo que le inyectaron fue aceite de comida y de bebé.

“Abusan porque una es joven, porque una es inexperta. Me inyectaron aceite de comer, de guisar, de bebé. O sea, te dicen que es colágeno, pero no es colágeno. Ellas por sacarte dinero, te dicen que es de lo mejor, pero no lo es”, declaró en una entrevista para ‘Ventaneando’.

No fue hasta un año después, cuando las secuelas por este tratamiento comenzaron a cobrar factura, una de ellas y con la cual lucha hasta este momento, son una bolitas que le salen en la cara y tienen que ser extirpadas una por una.

“Empiezas a sentir esas cositas que te pican, te dan comezón. Y empiezas a sentir las bolitas, te sale una por acá y otra por allá, son canicas, están duras. Además, te quitan una bolita y te queda una cicatriz, entonces es una cosa de nunca acabar”, aseguró.

Debido a esto, la actriz pensó en algún momento quitarse la vida por cómo lucía, ya que no quería salir por las cicatrices.

“Me la he pasado en muchos consultorios buscando la solución para mi problema. He ido a Estados Unidos, he sufrido mucho, yo ya quería suicidarme, no quería salir. De todo lo que ha pasado en mi carrera, mi vida, esta es una de las cosas más feas que he pasado”, agregó la actriz.

Pese al panorama, Lyn ha encontrado un doctor que la operó y le ha dado un nuevo comienzo, aunque debido a la pandemia, sus operaciones han quedado temporalmente suspendidas.

