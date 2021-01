Tras recibir vacuna contra COVID-19, oftalmólogo se va a la playa con amigos

Hace aproximadamente diez días comenzó la vacunación contra el COVID-19 en la Ciudad de México. Aunque se sabía que esta vacuna era solamente para la primera línea de médicos que combate el coronavirus un oftalmólogo causó revuelo en redes.

Su nombre es Alejandro Silva, recibió la vacuna en el Hospital Central Militar de la CDMX, pero, se viralizaron algunas imágenes de él, en una fiesta en la playa sin cubrebocas ni sana distancia. Ahora en redes sociales lo apodan como #LadyVacuna.

El oftalmólogo se volvió tendencia en Twitter y han criticado que no tomará el tiempo necesario para valorar la aplicación de la vacuna de Pfizer, ya que tener estar vacunado no significa inmunidad. Pero también porque recibió el fármaco sin ser personal de la primera línea, ya que hay quienes sí lo son y no lo han recibido.

Actualmente los usuarios en redes lo han viralizado con el hashtag #LadyVacunas.

#AlexSilva fue el primero en mandar a chingar a su madre a #sheinbaum pero ahora si ya está muy vacunada la hdspm #LadyVacuna #LadyBloqueadora #LadyVacunas pic.twitter.com/XJb9zJjvQr — Hugo Ramirez (@arc13_hugo) January 4, 2021

Si se vacunan a los oftalmologos inconscientes como #AlexSilva o #LadyVacuna #LadyBloqueadora #LadyTeBloqueo por qué no se vacuna a los Patologos. En este caso estamos más expuestos. pic.twitter.com/5Qf2xIv32p — Ricardo Castañeda, MD (@md_castaneda23) January 3, 2021