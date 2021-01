Zoë Kravitz y Karl Glusman se divorcian tras año y medio de matrimonio

Los actores contrajeron nupcias el 29 de junio de 2019 en París y después de un año y medio de matrimonio se divorciaron.

Zoë Kravitz fue quien solicitó el divorcio el pasado 23 de diciembre, de acuerdo a la revista People. Finalmente un representante de la actriz de 32 años confirmó la ruptura a la publicación, donde especificó que la protagonista de ‘Big Little Lies’ está en trámites de concluir su matrimonio.

Por el momento ninguno de los actores se ha pronunciado al respecto, pero Glusman ha eliminado todas las fotografías que tenían juntos en su cuenta oficial de Instagram. Aunque Zoë mantiene las imágenes de su boda.

Zoë Kravitz y Karl Glusman se conocieron en 2016 y tras dos años de relación la actriz anunció su compromiso para la revista Rolling Stone.

“Estoy comprometida. No se lo he dicho a nadie todavía, quiero decir, no se lo he dicho al mundo. Quería mantenerlo en privado”, declaró en 2018 Kravitz.