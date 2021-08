TikToker pierde la vida durante un tiroteo en California

Anthony Barajas, un tiktoker mejor conocido como Anthony Michael, fue víctima de un tiroteo en Corona, California, mientras estaba viendo la nueva película de ‘La Purga’.

Aparentemente, Michael recibió un disparó en la cabeza y aunque fue rescatado con vida, murió a inicios de esta semana; mientras que Rylee Goodrich, quien estaba con el influencer murió en el lugar por una herida de bala en la cabeza.

REMEMBER RYLEE: 18yo Rylee Goodrich was a sophomore at @gcu majoring in marketing. On Mon night while watching a movie in a CA theater, police say a lone gunman shot Rylee & her friend Anthony Barajas. Rylee died, weeks before returning to GCU. Her best friends speak to us at 5. pic.twitter.com/qpfKLCeuRL

— ᴊᴜꜱᴛɪɴ ʟᴜᴍ | 林俊豪 (@jlumfox10) July 29, 2021