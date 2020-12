Team Fénix revive polémica con Lizbeth Rodriguez

Después de ocho meses de la polémica que protagonizaron Lizbeth Rodríguez, Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza, Kevin Achutegui y Álex Flores, este miércoles revivió.

A través del canal oficial del Team Fénix conformado por los YouTubers Queen Buenrostro, Alex Flores, Kim Shantal, Kevin Achutegui, Danny Alfaro y por su puesto Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, quienes expusieron todos los problemas que tuvieron con Badabun.

“Roast Yourself Challenge” es el título del vídeo que ya acumula más de 4 millones de reproducciones en menos de 24 horas y se ha colocado en los primeros lugares de tendencias en la plataforma de vídeos.

En el vídeo además de exponer cada uno de sus más polémicos temas personales cada influencer se burlaron de la polémica con Lizbeth Rodríguez, incluso la YouTuber reaccionó en Twitter con un mensaje: “Tienes hambre?”, el cual ha generado un verdadero debate en la plataforma y han criticado la manera en la que respondió el Team Fénix.

Por su parte Juan de Dios Pantoja, respondió inmediatamente al tuit: “Cero hambre, nos va mejor que a todo su team junto Cara con lágrimas de alegría hambrientos los canales muertos”, pero además habló de unas fotografías de Kimberly.

Los usuarios de la plataforma convirtieron nuevamente los nombres de Kimberly y Lizbeth en tendencia en las últimas horas.

Me caga porque meten a kimberly en un roast que ni hablo man no se fijan la tematica o no tienen cabeza no pero como kim es la que tiene mas seguidores mas reconocimiento la quieren joder no mamitas kim no esta sola pic.twitter.com/3tOXPh4KRI

— putasos o que (@KattyH2) December 17, 2020