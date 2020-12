Talina Fernández habla de las declaraciones de Paula Levy

El fin de semana pasado Paulina Levy causó polémica a través de su cuenta oficial de Instagram diciendo que no tenía dónde vivir.

En la transmisión en vivo, declaró que su abuela, la reconocida conductora, Talina Fernández, madre de la fallecida Mariana Levy, la había corrido de su casa. La polémica causó tanto ruido en varios medios que ‘El Pirru‘ dijo que todo era una broma.

Posteriormente Paula volvió a publicar otro clip retractándose de sus declaraciones pasadas, pero todo salió peor. Los reporteros de espectáculos perseguían a Talina para que hiciera declaraciones al respecto y fue hasta este viernes que decidió romper el silencio.

“Las cosas de mi familia se quedan en mi familia”, explicó al principio de sus primeras declaraciones al respecto diciendo que los medios han hecho un escándalo de algo muy pequeño. “Yo me siento en paz, yo sé que he hecho todo y más por el bienestar de mi tribu, de mi familia, lo que se diga después, yo no oigo, me siento muy bien conmigo”.