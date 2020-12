Paula Levy reaparece y afirma que Talina Fernández no la corrió de su casa

Paula Levy apareció nuevamente en su cuenta oficial de Instagram, para hacer algunas aclaraciones sobre sus recientes declaraciones donde afirmó que su abuela la había corrido de su casa y Ana Bárbara no la había adoptado en Los Ángeles.

En este nuevo en vivo la hija de Mariana Levy aparece arreglada y aparentemente bien, hecho que ha confirmado que probablemente estaba pasando un mal momento en el primer vídeo que se ha viralizado.

View this post on Instagram

“Ni siquiera fue que mi abuela me haya corrido de su casa, para nada. Nada más, no sé… mi abuela, es una abuelita, ya tiene 76 años, está completamente en su rollo y digo totalmente no tendría porque hacerse responsable de mí”, declaró Paula, donde afirmó que llegó a casa de su abuela completamente desamparada y fue ella quien le compró ropa y se hizo cargo de todo.