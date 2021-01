Suspenden el Twitter de Paty Navidad

La actriz había usado su Twitter para manifestar su opinión sobre el coronavirus, la pandemia y algunas las teorías de conspiración. Sin embargo, la tarde de este viernes 8 de enero, la plataforma suspendió su cuenta.

Durante toda la jornada el nombre Patricia Navidad ocupaba el primer sitio del ‘trendig topic’ de Twitter. Debido a sus tuits que comenzó a emitir debido a la toma del Capitolio de Estados Unidos y aunque aseguró que no apoyaba la violencia, si mostró su simpatía por Donald Trump, quien también fue vetado no solo de la plataforma también de Facebook e Instagram.

Incluso Mark Zuckerberg, CEO de Facebook emitió un comunicado en su cuenta oficial hablando sobre el bloqueo al presidente hasta que termine su mandato, con el objetivo de frenar la violencia tras los incidentes de anoche en el Capitolio.

Tras su encuentro con la prensa la tarde de ayer y la difusión de más mensajes sobre su opinión acerca de la pandemia por el coronavirus, la vacunación y todo el movimiento en Estados Unidos, Paty Navidad fue suspendida de la plataforma, al igual que Donald Trump.

Así han reaccionado en Twitter.

