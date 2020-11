Sofía Castro explica sus síntomas tras enfermar de COVID-19

Después de permanecer varios días alejada de sus redes sociales, Sofía Castro decidió romper el silencio y anunciar que se enfermo de coronavirus.

La actriz de 24 años usó sus historias breves de su cuenta de Instagram para anunciar que padece COVID-19 y detalló que se enfermó la semana pasada, además en los clips describió cuáles fueron los síntomas que presentó.

“Sí estuve un poco malita, me dio calentura, me dio mucho dolor de cabeza, tenía muchas náuseas, no he podido comer mucho, la sensación de no poder respirar; la verdad sí tuve varios síntomas, me quedé sin olfato y sin gusto”, explicó Sofía a sus seguidores que preguntaban por su vídeo de cada semana en YouTube.