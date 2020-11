Millie Bobby Brown protagonizará nueva película de fantasía

La joven actriz de 16 años ahora protagonizará una nueva película de fantasía llamada ‘Damsel’ en la que se enfrentará a dragones.

Sin duda alguna Millie Bobby Brown se ha convertido en la estrella favorita de Netflix luego de protagonizar la película de la hermana menor del detective más famoso de Inglaterra; ‘Enola Holmes’, pero también la exitosa serie ‘Stranger Things’.

El filme está dirigido por Juan Carlos Fresnadillo informó la plataforma de streaming este miércoles a través de un comunicado de prensa, en la que Brown será la protagonista pero también participará como productora ejecutiva, mientras que el guion correrá por parte de Dan Mazeau.

📣 New Millie Bobby Brown movie alert!! 📣

Brown will star in and executive produce DAMSEL, a new fantasy film from director Juan Carlos Fresnadillo and screenwriter Dan Mazeau. Coming to Netflix.

(📷 @jasonbellphoto) pic.twitter.com/V9A5sESMms

— NetflixFilm (@NetflixFilm) November 11, 2020