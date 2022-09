Shakira rompe el silencio y habla por primera vez de su separación para ELLE

“¡Después de la tormenta siempre llega la calma!” o en palabras de Shakira: “Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas, sale el sol”, así es como vemos a la colombiana en la portada de Elle.

Medio de comunicación al que ofreció la más sincera entrevista sobre los problemas que enfrenta, desde su reciente separación de Piqué, hasta su situación con sus finanzas.

Durante la conversación, Shakira habló de lo que será su nuevo material discografico.

“Sí, ya tengo un álbum completo que me emociona mucho. Y algunas canciones las escuchareis de manera inminente, algunas son colaboraciones. Unas están en inglés y otras en español, diferentes géneros. Pero estoy muy, muy emocionada no solo por el trabajo que tengo en este momento para compartir con las personas que lo están esperando, sino también por lo gratificante que ha sido todo el proceso para mí. Y qué terapéutico también. Pensé que el álbum estaba terminado. Pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir termino con nueva música porque en este momento me siento creativa, y siento que es una vía increíble para que pueda darle sentido a las cosas”, señaló la cantante sobre este nuevo material.

Sobre el proceso que vive actualmente, Shakira confesó que la música y su familia son los que le han ayudado a superar el duelo, el estrés o la ansiedad.

“Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen. La música es definitivamente una de esas herramientas, una de las pocas herramientas que tengo para sobrevivir a situaciones extremas. Es una especie de tabla de náufrago, ese trozo de madera al que te aferras cuando sientes que te estás ahogando. La música es un salvavidas. Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música. Ya sabes, realmente me gusta recomponerme y verme en el espejo y saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí”, detalló la colombiana.

También confesó que en los días más oscuros en los que sentía que le faltaban fuerzas se sentía más fortalecida si escribía canciones.

“Es como una inyección de vitaminas. Hubo otras veces que el trabajo me asustaba… solo quería estar allí con mis hijos. Quiero decir, solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos. Pero tenía que levantarme, grabar un video y cumplir con mis obligaciones. Pero ahora ¡estoy tan agradecida por mi trabajo! Nos permite recomponernos, y darnos cuenta de quiénes somos y por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito y nuestra misión. Creo que puedes encontrar ese poder reconstructivo en cualquier tipo de trabajo. El trabajo dignifica al hombre”.

Shakira habla por primera vez de Piqué

“Oh, es muy difícil hablar de esto, especialmente porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Mmmm, y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes?” relató la colombiana

Shakira agregó que ha tratado de manener la situación oculta a sus hijos, quienes están lidiando con su separación como pueden y se siente decepcionada por la manera en la que se ha “vulgarizado” y “abaratado” su separación.

“Algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos. Y todo esto mientras mi papá ha estado en la UCI y yo luchando en diferentes frentes. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida. Pero luego pienso en todas esas mujeres por todo el mundo que están pasando por dificultades, que están pasando por una situación tan mala como la mía o tan difícil como la mía o peor”, señaló.

La cantante dijo que independientemente de cómo terminaron las cosas con Piqué, él es el padre de sus hijos y no puede lidiar con otro asunto que es la prensa, pues considera que no se merecen el estar en el foco público.

“Se merecen una vida normal. Me parece un circo total, y muchos están especulando sobre todos estos aspectos de nuestras vidas y, más importante aún, de nuestros hijos, cuando ni siquiera casi nada de lo que se dice es remotamente cierto. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado”.

Además agregó que no puede ventilar cosas de más sobre su vida privada y simplemente respondió que ella dio todo en su relación y en su familia a tal grado de renunciar a su carrera.

“Antes de que mis hijos comenzaran la escuela tenía una vida realmente nómada: había vivido siempre como artista viajando sin parar, yendo a diferentes lugares del mundo, de gira, haciendo espectáculos, promoción, construyendo escuelas en Colombia y grabando en diferentes países por todo el mundo, una vez que Milán comenzó a ir al colegio, a finales de 2014, entendí que mis viajes y esa existencia nómada tenían que quedarse en un segundo plano, que mi carrera tenía que pasar a un segundo plano. Sabía que con el colegio de mi hijo tenía que asentarme, echar raíces en Barcelona y estar allí para él y para Gerard y luego también para Sasha. Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacerlo en su lugar”.

