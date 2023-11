Shakira evita la cárcel en España al pactar acuerdo millonario por fraude fiscal

La reconocida cantante colombiana Shakira ha llegado a un acuerdo con la fiscalía española del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para evitar enfrentar un juicio por fraude fiscal. La artista aceptó el pago de una multa millonaria de 7.3 millones de euros a cambio de cerrar el proceso legal, admitiendo haber defraudado 14.5 millones al fisco español entre los años 2012 y 2014.

En una sesión en la Audiencia de Barcelona, Shakira, vestida con un traje rosa y gafas de sol, respondió afirmativamente al reconocer su culpabilidad y aceptar las penas impuestas. El acuerdo evita la entrada en prisión, ya que la cantante podrá suspender la condena de tres años mediante un pago adicional de 432,000 euros.

Este pacto surge después de intensas negociaciones entre la defensa de Shakira y la Fiscalía, que inicialmente solicitaba ocho años y dos meses de cárcel. La cifra acordada es significativamente menor a la propuesta original de 23.7 millones de euros, permitiendo a la artista saldar su deuda con el fisco español y evitar un juicio prolongado.

Shakira, quien recientemente pagó 17.2 millones de euros a las autoridades fiscales españolas, emitió un comunicado donde explicó su decisión: “Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”.

El acuerdo también busca preservar la privacidad de la cantante, quien enfrentaba la posibilidad de que aspectos de su vida personal en Barcelona y su relación con el futbolista Gerard Piqué salieran a la luz durante el juicio.

Una loba como yo siempre escoge la familia / A she wolf will always choose her family pic.twitter.com/6pEVuIIQVK

— Shakira (@shakira) November 20, 2023