Sergio Mayer responde a Natalia Súbtil

Después de que Natalia Súbtil acusara a Sergio Mayer Mori de no preocuparse por su hija y no pagar la manutención de la menor, el empresario y político respondió contundente a las acusaciones.

Sergio Mayer Bretón aseguró que su hijo no le dará respuesta a la modelo brasileña, incluso le pidió que siga con su vida, esta ocasión el actor aseguró que no la apoyará pero tampoco a su hijo, pero adelantó que sólo velará por el bien de su nieta y espera que haya consecuencias para cualquiera de los dos padres que verdaderamente haya incumplido con sus responsabilidades.

El actor agregó que espera que con el tiempo la verdad salga a lal uz y que en caso de que su hijo no sea responsable de Mila que afronte las consecuencias.

“Apoyaré a mi nieta, y si mi hijo no está respondiendo como debe de ser, como padre, que tenga consecuencias, eso se los dejo claro porque así soy de tajante con ese tipo de cosas. Si mi hijo no está respondiendo, pero ustedes van a ver siempre, el tiempo acomoda las cosas y saca la verdad”, detalló el político y agregó que por el momento no hay documento legal que haya presentado Natalia.