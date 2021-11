Sergio Goyri arremete de nuevo contra Yalitza Aparicio

El actor, Sergio Goyri confesó que sostiene lo que piensa sobre Yalitza Aparicio por su actuación en ‘Roma’. Comentarios que le causaron miles de criticas hace un par de años cuando aseguró que la oaxaqueña no merecía su nominación a los Oscar.

Como recordarás fue el pasado 2019 cuando el actor se volvió viral por un vídeo donde estaba en medio de una conversación donde Goyri llamó a Yalitza con un adjetivo despectivo y rechazó su logro.

“Que vengan a nominar a una pinche india que dice ‘sí señor, no señor’, y que la metan a una terna a la Mejor Actriz ¿del Oscar? ¡no hombre!”, se escucha en la conversación de ese entonces.

No sé si lo merezcan o no. Sólo sé que respeto al trabajo de otro te engrandece. pic.twitter.com/4N1ZwN9TIh

Después de que le llovieran críticas, Sergio Goyri, se disculpó de manera pública y aseguró que no había usado ese término de manera despectiva en su contra: “Lo único que quiero decir es que nunca hubo dolo de parte mía de ofender a nadie. Le pido una disculpa a Yalitza, que se merece eso y mucho más”, afirmó.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Aurora Valle en su programa ‘Confesiones’, Goyri sostiene lo que piensa de Yalitza, aunque sí aclara que sabe que estuvo muy mal llamarla ‘india’, pero no se retracta de lo que piensa de su nominación.

“Que utilicé un adjetivo calificativo que no debí haber mencionado, lo he reconocido siempre y por eso ofrecí disculpas. Pero en el otro término, de mi gusto, de lo que pienso y por qué hicieron y por qué (la) nominaron, sigo en la misma. Yo digo ‘¿cómo es posible esto?’ y ahí me voy a quedar”, declaró.