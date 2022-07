Separan a Coco Levy de Videocine y el productor publica un video ofreciendo disculpas

Después de que se diera a conocer la campaña en contra de Videocine por no pronunciarse sobre el caso de Jorge Levy, durante el transcurso de este viernes se publicó un comunicado donde informaron que el productor ya fue separado de la empresa.

En el documento explican que por procesos internos no pudieron manifestarse de manera inmediata tras las acusaciones públicas que hizo la actriz Danna Ponce y aseguraron que se inició una investigación interna consultando al personal en entrevistas y las cámaras de vigilancia.

Finalmente explicaron las funciones de Jorge Levy y que ya fue separado de su función además invitaron a otras víctimas a levantar la voz. Por su parte, Coco Levy reaccionó a esta decisión y a través de sus redes sociales publicó un video donde se disculpó con las mujeres a las que ofendió con sus conductas.

“Insisto nunca he abusado ni agredido a nadie físicamente, siempre he procurado el respeto para todas las personas, pero en las ultimas semanas he tenido tiempo para reflexionar he tenido un trabajo de introspección porque quiero entender”, señaló Coco Levy.