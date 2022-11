Selena Gomez confiesa que no podrá convertirse en madre por su trastorno

Nuevamente, Selena Gomez ha acaparado los titulares de noticias del espectáculo con el reciente estreno de su documental biográfico que está disponible por el streaming de Apple y con ello ha salido a la luz información sensible sobre su vida.

Como promoción a esta biografía, con la que Selena Gomez busca darle visibilidad a los problemas mentales como la ansiedad, la depresión y la bipolaridad, la actriz y cantante ofreció una entrevista a la revista ‘Rolling Stone‘ donde habló sobre pensamientos suicidas y otras cuestiones de salud con las que debe lidiar día a día.

En la entrevista Sel abrió su corazón y confesó que aunque llegó a pensar en el suicidio, nunca intentó quitarse la vida.

“Empezaba con depresión, después, aislamiento. Luego no me podía mover de la cama. No quería que nadie me hablara. Mis amigos me traían comida porque me quieren, pero ninguno de nosotros sabía qué era. A veces pasaba semanas en cama, incluso bajar las escaleras me dejaba sin aliento. Pensaba que el mundo estaría mejor si no estuviera aquí”.