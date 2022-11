Danna Paola rompe en llanto y anuncia que tuvo que posponer su gira

Después de que Danna Paola anunciara que sufrió un episodio de ansiedad y tuviera que posponer uno de sus conciertos, ahora ha dado a conocer que el arranque de su gira musical ‘XT4SIS’, prevista para iniciar este viernes no iniciará como lo tenía planeado.

Fue a través de su cuenta verificada de Instagram, que la intérprete explicó que a pesar de tener todo listo de su parte para comenzar con su gira, algunos proveedores no cumplieron con la entrega de elementos necesarios para la construcción del escenario además no cuentan con luces.

Durante la conversación Danna no pudo evitar romper en llanto, asegurando que tenía mucho coraje y frustración porque está fuera de su control lo que esta sucediendo, además agregó que siente que decepcionó y se siente decepcionada con su público.

“Es que se los juro yo soy de estas personas, de estas mujeres de ‘¿no puedes hacer esto?, Ok, yo voy y lo hago, dime. ¿cómo lo hago?, yo te ayudo a construir tal cosa’. Como que soy alguien que se mueve muy rápido todo el tiempo para que las cosas sucedan y no me gusta recibir ‘No’ como respuesta”.