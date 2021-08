Selena Gomez cautiva al aparecer en la portada de Elle

En medio de la promoción de la serie ‘Only Murders in the Building’, que protagoniza Selena Gomez ha compartido en diversos medios de comunicación no solo su experiencia en esta nueva producción de Hulu.

En la reciente portada de septiembre para la revista Elle, Selena Gomez cautivó a sus más fieles seguidores con un look similar al de Marilyn Monroe y con unas sexys medias de red.

Las fotografías de esta sesión fueron captadas por la lente de el dúo de holandeses Inez and Vinoodh quienes son famosos por su trabajo dentro del mundo de la moda y cuando Selena tenía su cabellera color rubia.

En cada entrevista que ofrece Selena abre más su corazón en aspectos de su vida íntima y en esta última entrevista se sinceró sobre las enfermedades mentales y confesó que no se sabe su propia contraseña de Instagram.

Las imágenes que compartió Selena Gomez en su cuenta oficial de Instagram suman cerca de 8 millones de corazones en las tres publicaciones que colgó con sus fanáticos.

De acuerdo a la publicación esta sesión de fotos ocurrió en su casa de Los Ángeles, y relató que su lugar favorito para relajarse es su glamorosa habitación. Un pequeño espacio en la planta baja de su nueva casa que se abre a un patio de piedra que rodea una piscina en forma de ameba.

¡Simplemente hermosa!

