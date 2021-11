¡Confirmado! Habrá segunda temporada de ‘El juego del Calamar’

‘El juego del Calamar’ tendrá una segunda temporada. La noticia fue confirmada por el director y guionista del éxito de Netflix, Hwang Dong-hyuk.

Durante una entrevista con la agencia AP , el director de ‘El juego del Calamar’ habló sobre el buen recibimiento que tuvo su obra con la gente y el hambre de continuar lo hecho.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021