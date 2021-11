Lyn May asegura que fue la última persona que trabajó con Octavio Ocaña

Lyn May confesó que fue la última persona en actuar al lado del intérprete de “Benito” de la serie Vecinos, Octavio Ocaña.

En una entrevista, la vedette confesó que se encontraba indignada por la muerte de Octavio Ocaña, en especial porque aún no esclarece el motivo de su muerte.

“Era un muchacho que no fumaba, no tomaba, siempre estaba con su mamá y su papá ahí en el set y con su novia abrazadito. Era un muchacho tan sano […] “Yo fui la última artista que trabajó con él”, dijo Lyn May.