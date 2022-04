Sebastián Adame asegura que su papá necesita terapia para controlar su ira

Después de que Alfredo Adame protagonizara una pelea más las reacciones en redes sociales no han cesado y aunque el conductor mantiene la polémica al asegurar que se peleará con Carlos Trejo, su hijo, Sebastián Adame Banquells asegura que no quiere que le pase nada a su papá.

Fue durante un encuentro con la prensa que Sebastián reaccionó a la reciente pelea que tuvo Alfredo Adame con Manuel Montalvo, abogado de Carlos Trejo, de manera tranquila, el joven de 23 años respondió a los cuestionamientos asegurando que no está interesado.

“Es mi papá, no le deseo el mal, no quiero que le pase nada, pero no deja de hacer actos que causan escándalo y son decisiones de él, es un señor de 60 años y yo como un chavo de 23 no puedo estarle diciendo nada más… un poquito sacado de onda”, además agregó que necesita terapia, “necesita trabajar en sus problemas de ira para evitar estos escándalos”, relató Sebastián Adame.