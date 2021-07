Después de 20 días del estreno de ‘Black Widow’ en las salas de cine, se espera que llegué a la plataforma de streaming en Latinoamérica el próximo 25 de agosto, estrategia que reduce la compensación económica de Scarlett Johansson.

Por esta razón la actriz decidió tomar acciones legales en contra de Walt Disney Co, de acuerdo a The Wall Street Journal, Johansson presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

La demanda de Scarlett fue interpuesta alegando que la compañía incumplió con su contrato al estrenar la película en streaming al mismo tiempo que su lanzamiento en las salas de cines. En Estados Unidos se estrenó la película con un cargo de 30 dólares adicionales en el servicio de streaming Disney+.

The decision to put “Black Widow” on Disney+ is projected to have cost Scarlett Johansson more than $50 million, a person familiar with details of her contract claimed https://t.co/eFpULwFMq0

— The Wall Street Journal (@WSJ) July 29, 2021